Хештег #Slava Ukraini возглавил мировые тренды Twitter

Хештег #Slava Ukraini лидирует в мировых трендах Twitter.

В частности, через несколько часов были опубликованы сотни тысяч сообщений с этим тегом. Сейчас таких твитов в сервисе микроблогов – 74,4 тысячи.

Его настигает по количеству сообщений хештег Слава Украины.

Такой всплеск сообщений с соответствующим хештегом произошел после обнародования в Сети видео с жестоким расстрелом украинского военного, который, вероятно, сдался в плен и был без оружия. Россияне убили защитника после слов: "Слава Украине!"

"Вечная память Герою со стальным духом! Никто не будет прощен, ничто не будет забыто!", — пишут в соцсетях и публикуют соответствующие рисунки, иллюстрирующие ситуацию.

Слава Украине!

Slava Ukraini!

Glory to Ukraine!



Вечная память Герою со стальным духом!

Никто не будет прощен, ничто не будет забыто! pic.twitter.com/XxosdO40Vf — ▪︎Wèi Líng▪︎ (@ItalianFicus) March 6, 2023

Слава Украина. Glory to Ukraine – сегодня вся лента посвящена расстрелянному украинскому воину. Своими чертами лица и сигаретой он напоминает мне Казака Мамая с трубкой. Только вместо картин в домах – фото в соцсетях и ретвиты.

..Героям Слава pic.twitter.com/UNbDGahm3A – Василий Каминский✙ (@Vasyl_Kaminskiy) March 6, 2023

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Расстрел украинского военного: подробности

Напомним, что украинский дипломат Дмитрий Кулеба призвал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана расследовать расстрел россиянами украинского военного.

В то же время, генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по факту расстрела российскими оккупантами пленного воина ВСУ возбуждено уголовное производство.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал жестокий расстрел пленного воина ВСУ. Он заверил, что Украина обнаружит убийц героя.

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