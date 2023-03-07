Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Хештег #Slava Ukraini возглавил мировые тренды Twitter

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
318
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Хештег #Slava Ukraini возглавил мировые тренды Twitter

Фото: Associated Press

Таким образом, пользователи пытаются привлечь внимание общественности к жестоким убийствам украинцев российскими военными.

Хештег #Slava Ukraini лидирует в мировых трендах Twitter.

В частности, через несколько часов были опубликованы сотни тысяч сообщений с этим тегом. Сейчас таких твитов в сервисе микроблогов – 74,4 тысячи.

Его настигает по количеству сообщений хештег Слава Украины.

Такой всплеск сообщений с соответствующим хештегом произошел после обнародования в Сети видео с жестоким расстрелом украинского военного, который, вероятно, сдался в плен и был без оружия. Россияне убили защитника после слов: "Слава Украине!"

"Вечная память Герою со стальным духом! Никто не будет прощен, ничто не будет забыто!", — пишут в соцсетях и публикуют соответствующие рисунки, иллюстрирующие ситуацию.

Расстрел украинского военного: подробности

Напомним, что украинский дипломат Дмитрий Кулеба призвал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана расследовать расстрел россиянами украинского военного.

В то же время, генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по факту расстрела российскими оккупантами пленного воина ВСУ возбуждено уголовное производство.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал жестокий расстрел пленного воина ВСУ. Он заверил, что Украина обнаружит убийц героя.

Читайте также:

Илон Маск все-таки приобрел Twitter

Илон Маск все-таки приобрел Twitter

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
318
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация