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Хештег #Slava Ukraini очолив світові тренди Twitter

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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63
Час на прочитання
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Хештег #Slava Ukraini очолив світові тренди Twitter

Фото: Associated Press

Таким чином користувачі намагаються привернути увагу громадськості до жорстоких вбивств українців російськими військовими.

Хештег #Slava Ukraini лідирує у світових трендах Twitter.

Зокрема, за кілька годин було опубліковано сотні тисяч повідомлень із цим тегом. Нині таких твітів у сервісі мікроблогів - 74,4 тисячі. 

Його наздоганяє за кількістю повідомлень хештег Слава Украине. 

Такий сплеск повідомлень з відповідним хештегом стався після оприлюднення у Мережі відео з жорстоким розстрілом українського військового, який, ймовірно, здався в полон та був без зброї. Росіяни вбили захисника після слів: "Слава Україні!". 

"Вічна пам'ять Герою зі сталевим духом! Ніхто не буде пробачений, ніщо не буде забуте!", - пишуть у соцмережах та публікують відповідні малюнки, які ілюструють ситуацію. 

Розстріл українського військового: подробиці

Нагадаємо, що український дипломат Дмитро Кулеба закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розслідувати розстріл росіянами українського військового.

Водночас генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що за фактом розстрілу російськими окупантами полоненого воїна ЗСУ відкрито кримінальне провадження.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував жорстокий розстріл полоненого воїна ЗСУ. Він запевнив, що Україна знайде вбивць героя. 

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Дата публікації
Перегляди
63
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