Хештег #Slava Ukraini очолив світові тренди Twitter

Хештег #Slava Ukraini лідирує у світових трендах Twitter.

Зокрема, за кілька годин було опубліковано сотні тисяч повідомлень із цим тегом. Нині таких твітів у сервісі мікроблогів - 74,4 тисячі.

Його наздоганяє за кількістю повідомлень хештег Слава Украине.

Такий сплеск повідомлень з відповідним хештегом стався після оприлюднення у Мережі відео з жорстоким розстрілом українського військового, який, ймовірно, здався в полон та був без зброї. Росіяни вбили захисника після слів: "Слава Україні!".

"Вічна пам'ять Герою зі сталевим духом! Ніхто не буде пробачений, ніщо не буде забуте!", - пишуть у соцмережах та публікують відповідні малюнки, які ілюструють ситуацію.

Слава Україні!

Slava Ukraini!

Glory to Ukraine!



Вічна пам'ять Герою зі сталевим духом!

Ніхто не буде пробачений, ніщо не буде забуте! pic.twitter.com/XxosdO40Vf — ▪︎Wèi Líng▪︎ (@ItalianFicus) March 6, 2023

Slava Ukraini. Glory to Ukraine - сьогодні вся стрічка присвячена розстріляному українському воїну. Своїми рисами обличчя та сигаретою він нагадує мені Козака Мамая з люлькою. Тільки замість картин в хатах - фото в соцмережах та ретвіти.

..Героям Слава pic.twitter.com/UNbDGahm3A — Василь Камінський✙ (@Vasyl_Kaminskiy) March 6, 2023

Також читайте Twitter під керівництвом Маска вже не захищає користувачів від російської пропаганди – BBC

Розстріл українського військового: подробиці

Нагадаємо, що український дипломат Дмитро Кулеба закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розслідувати розстріл росіянами українського військового.

Водночас генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що за фактом розстрілу російськими окупантами полоненого воїна ЗСУ відкрито кримінальне провадження.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував жорстокий розстріл полоненого воїна ЗСУ. Він запевнив, що Україна знайде вбивць героя.

Читайте також:

Ілон Маск все-таки придбав Twitter