Зеленський прокоментував жорстокий розстріл полоненого воїна ЗСУ: "Ми знайдемо вбивць"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував розстріл полоненого воїна ЗСУ. Він наголосив, що Україна знайде вбивць.

Про це він сказав 6 березня під час свого звернення до українців.

"Сьогодні зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: "Слава Україні!" Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!" І ми знайдемо вбивць. Завдяки нашій єдності, завдяки нашій рішучості, завдяки тому, що ми цінуємо всю Україну і кожного українця, ми точно знаємо результат цієї війни. Із перших днів війни знаємо. В Україні завжди звучатиме: "Слава Україні!" І мільйони завжди відповідатимуть: "Героям слава!" Завжди буде саме так. Україна не забуде подвигу кожного і кожної, чиє життя навіки дало волю для України", - сказав президент.

Розстріл військового ЗСУ

У Мережі 6 лютого опублікували відео, як окупанти жорстоко розстрілюють воїна ЗСУ, який, ймовірно, здався в полон та був без зброї. Росіяни вбили захисника після слів: "Слава Україні!".

Дмитро Кулеба закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розслідувати розстріл росіянами українського військового.

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що за фактом розстрілу російськими окупантами полоненого воїна ЗСУ відкрито кримінальне провадження.

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