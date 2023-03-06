"Герою слава!": знаменитості вшанували пам'ять розстріляного полоненого воїна ЗСУ

Звірства російських окупантів щодня з болем відгукуються в серці кожного українця. Розстріл полоненого бійця ЗСУ став черговим доказом того, що наш ворог має постати перед судом у Гаазі.

Дмитро Монатік, Юлія Саніна, Kalush, Юрій Горбунов, Тіна Кароль та інші українські знаменитості вшанували пам'ять загиблого героя, а також вкотре закликали світових лідерів відкрити очі на злочини рф. Зірки, як і тисячі користувачів Мережі, відповіли на слова бійця "Слава Україні!".

Юрій Горбунов

Телеведучий із сумом сказав, що, нажаль, таких бездушних вчинків окупантів можуть бути сотні. Українці ніколи не пробачать ці звірства росіянам.

"Героям Слава! Рашисти зафільмували свій злочин! Ще один злочин, із сотень тисяч інших! І за кожен! За кожен вони понесуть покарання! Ми ніколи не забудемо! І не пробачимо!", - написав Горбунов.

Тіна Кароль

Співачка поділилася дописом із фразою, яку сьогодні має чути увесь світ і не забувати ніколи.

Дмитро Монатік

Артист додав напис, що відгукується в кожному з нас сьогодні, на чорному тлі.

"Слава Україні! Герою Слава! Слава нашим героям!" - написав Монатік.

Юлія Саніна

Свою публікацію співачка поширила англійською, аби усі в світі розуміли, про які жахіття йдеться.

"Слава Україні!" - останні слова, які вимовив український герой та військовополонений перед стратою росіянами. Ми завжди будемо пам'ятати", - йдеться в тексті.

Kalush

Свою шану загиблому герою та його побратимам висловив репвиконавець Олег Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra.

"Слава незламним українським воїнам!" - написав Kalush.

Оля Цибульська

Виконавиця висловилася свої співчуття загиблому герою та згадала вже легендарну, цитату, яку приписують Степану Бандері.

"Сьогодні один сказав "Слава Україні!", а мільйони відповіли — "Героям слава!", - написала Цибульська.

Потап

Продюсер також поділився на своїй сторінці в Instagram словами "Героям слава!" на чорному тлі.

Надя Дорофєєва

Співачка показала моторошні кадри, які зафільмували російські вбивці. У підписі під відео англійською йдеться про те, що зробили окупанти з героєм за фразу "Слава Україні!".

Макс Барських

Артист нагадав, як багато для українців означає це гасло "Слава Україні!", та назвав росію "чумою, що сіє смерть".

"Слава Україні — це гасло в нашому ДНК, сталеве та непохитне, окроплене кров’ю кожного полеглого воїна, омите сльозами матері та сповите криками вдів. Кулями можна лише вбити плоть, але дух наш незламний. Увесь світ є свідком звірств росії — чуми, що сіє смерть та темряву там, де ступає її нога, залишаючи після себе випалене поле. Нехай горить земля під ногами кожної російської потвори, що прийшла до нас з мечем! Слава Україні — Героям слава!" - написав Барських.

6 березня Мережу сколихнуло відео, на якому російські окупанти жорстоко розстрілюють воїна ЗСУ, взятого в полон. Росіяни розстріляли захисника після його слів "Слава Україні!".

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