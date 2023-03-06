"Парова машина" у TikTok: як народна пісня стала трендовою у Мережі

Обережно! Почувши цю пісню, ви ще довго будете її наспівувати.

У Мережі вже другий тиждень "віруситься" автентична народна пісня "Парова машина", яка одразу ж стала хітом українського TikTok. Користувачі миттєво підхопили композицію. Вони почали масово її підспівувати, використовувати у своїх відео у TikTok, танцювати під неї, створювати танцювальні ремікси та виконувати кавери.

Виконала композицію співачка і літературознавиця Ярина Квасній.

На своїй сторінці у TikTok Ярина опублікувала відео, на якому вона а капела виконує пісню "Парова машина". Користувачі Мережі у захваті від неймовірного голосу дівчини і манери її виконання.

Вперше Квасній почула пісню "Парова машина" у такій манері виконання від гурту Dakh Daughters.

Своє ж виконання композиції Квасній записала незаплановано. Це сталося на кіностудії Довженка після музичного заходу авторської музики "Леся Квартиринка", у якому вона брала участь.

"Відео про парову машину було записано на кіностудії імені Довженка за декілька хвилин після того, як закінчилася "Леся Квартиринка". Я тоді виступала у складі гурту "Дичка", це був мій перший вихід на сцену перед такою кількістю людей. Після виступу було дуже багато емоцій, дуже добре розігрітий голос", - розповіла Квасній на відео в аккаунті dorechi.media.

Ярина зізнається, що здивувалася, що пісня у її виконанні стала трендовою у TikTok.

"Коли я його опублікувала, то очікувала, що отримаю декілька приємних коментарів, але, щоби стількох – ні. Я страшенно рада, що набагато більше людей дізналося і про моїх улюблених Dakh Daughters, і про автентичну версію цієї пісні", - підсумувала дівчина.

Наразі відео Ярини має 9,3 мільйони переглядів, 854 тисяч вподобайок, 65 тисяч поширень і майже 10 тисяч коментарів.

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