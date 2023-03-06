Якому знаку зодіаку пощастить 7 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля –на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось лише чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 7 березня?

Нинішній день не толерує поспіху й суєти – будь-які надто активні дії виявляться марними, а витрачені на них зусилля та час будуть згаяні даремно. Найкращі супутники людини в цей час – тиша і спокій, тому – звісно, якщо є така можливість – треба вирушити до лісу, на річку чи хоча б до найближчого парку, де можна не лише відпочити, а й подумати – про життя та про себе. Можна – і потрібно – мріяти: якщо робити це правильно, візуалізуючи бажане, мрії неодмінно стануть реальністю, причому станеться це найближчим часом.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам вдасться досягти гармонії з навколишнім світом лише в тому разі, якщо вони займуться улюбленою справою. Зрозуміло, у кожного вона своя: хтось вирощує домашні квіти, хтось читає, а хтось в'яже чи вишиває хрестиком. Але сенс не в цьому, а в тому, що хобі створить гарний настрій, що своєю чергою позитивно позначиться як на роботі, так і на житті в цілому. Це особливо важливо, якщо врахувати, що представники цього знака є найбільш недовірливими і вразливими в усьому зодіаку, тому душевний спокій для них дуже важливий, а той факт, що сьогодні вони – шляхом нескладних дій – зможуть його знайти, вже є справжнім везінням.

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