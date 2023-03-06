Какому знаку Зодиака повезет 7 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 7 марта?

Нынешний день не терпит спешки и суеты – любые чересчур активные действия окажутся бесполезными, а потраченные на них силы и время будут израсходованы зря. Лучшие спутники человека в это время – тишина и покой, поэтому – разумеется, если есть такая возможность – нужно отправиться в лес, на речку или хотя бы в ближайший парк, где можно не только отдохнуть, но и подумать – о жизни и о себе. Можно – и нужно – мечтать: если делать это правильно, визуализируя желаемое, мечты непременно станут реальностью, причем произойдет это в ближайшее время.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам удастся достичь гармонии с окружающим миром только в том случае, если они займутся любимым делом. Разумеется, у каждого оно свое: кто-то выращивает домашние цветы, кто-то читает, а кто-то вяжет или вышивает крестиком. Но смысл ведь не в этом, а в том, что хобби создаст хорошее настроение, что, в свою очередь, положительным образом скажется как на работе, так и на жизни в целом. Это особенно важно, если учесть, что представители этого знака являются самыми мнительными и впечатлительными во всем Зодиаке, поэтому душевное умиротворение для них очень важно, а тот факт, что сегодня они – путем несложных действий – смогут его обрести, тянет на настоящее везение.

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