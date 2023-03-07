У тимчасово окупованому Донецьку трапилася "бавовна": відео

У ніч на 7 березня 2023 року з'явилася повідомлення про гучні звуки на Донбасі.

7 березня 2023 року у тимчасового окупованому Донецьку з'явилася інформація про «бавовну» та «прильоти».

Відповідне відео очевидці виклали у соціальних мережах.

Також згідно з повідомленнями соціальних мереж, схожа ситуація трапилася і в тимчасово окупованому Єнакієвому.

Офіційної інформації про ситуацію наразі немає.

Нагадаємо, у грудні 2022 року російські пропагандистські ЗМІ заявили про те, що політика і колишнього генерального директора "Роскосмос" Дмитра Рогозіна було поранено нібито під час обстрілу Донецька "з боку ЗС України".

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