У тимчасово окупованому Донецьку трапилася "бавовна": відео

У ніч на 7 березня 2023 року з'явилася повідомлення про гучні звуки на Донбасі.
7 березня 2023 року у тимчасового окупованому Донецьку з'явилася інформація про «бавовну» та «прильоти».
Відповідне відео очевидці виклали у соціальних мережах.
Також згідно з повідомленнями соціальних мереж, схожа ситуація трапилася і в тимчасово окупованому Єнакієвому.
Офіційної інформації про ситуацію наразі немає.
Нагадаємо, у грудні 2022 року російські пропагандистські ЗМІ заявили про те, що політика і колишнього генерального директора "Роскосмос" Дмитра Рогозіна було поранено нібито під час обстрілу Донецька "з боку ЗС України".
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