Во временно оккупированном Донецке случилася "бавовна": видео

В ночь на 7 марта 2023 появилось сообщение о громких звуках на Донбассе.

7 марта 2023 года во временном оккупированном Донецке появилась информация о «бавовне» и «прилете».

Соответствующее видео очевидцы выложили в социальных сетях.

Также согласно сообщениям социальных сетей, похожая ситуация произошла и во временно оккупированном Енакиево.

Официальной информации о ситуации пока нет.

Напомним, в декабре 2022 года российские пропагандистские СМИ заявили о том, что политика и бывший генеральный директор "Роскосмос" Дмитрий Рогозин был ранен якобы во время обстрела Донецка "со стороны ВС Украины".

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