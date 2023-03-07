В Госдепе напомнили, почему РФ хочет захватить Бахмут

Россия не может похвастаться победами в поле боя.
Динамика боев на востоке и юге Украины будет носить напряженный и изменчивый характер еще в течение определенного времени, а РФ будет продолжать стремиться захватить Бахмут.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.
«Мы четко заявляли (в начале зимы – ред.), что впереди будут трудные дни и противостояния. И хотя в течение зимних месяцев оно несколько снизилось, бои все же продолжаются, особенно на востоке и на юге», – отметил представитель Госдепа.
Он добавил, что подобная динамика будет продолжаться в течение определенного времени.
Прайс также отметил, что Бахмут, где сейчас идут самые ожесточенные бои, не имеет для россиян большого стратегического значения в плане оперативной ситуации. Зато силы России стремятся его захватить, потому что не имеют других вариантов, чтобы достичь хоть каких-либо достижений на поле боя.
Ситуация в Бахмуте: детали
Напомним, что ранее речь шла о том, что украинские военные не планируют выходить из Бахмута и будут усиливаться.
Между тем в разведке НАТО заявили, что российская армия теряет в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем ВСУ.
Также СМИ пишут о том, что ВСУ контратакуют и оттесняют оккупантов от Бахмута.
Читайте также: