У Держдепі нагадали, чому РФ хоче захопити Бахмут

Росія не може похвалитися перемогами на полі бою.

Динаміка боїв на сході й півдні України матиме напружений та мінливий характер ще упродовж певного часу, а РФ продовжуватиме прагнути захопити Бахмут.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«Ми чітко заявляли (на початку зими – ред.), що попереду будуть важкі дні й протистояння. І хоча впродовж зимових місяців воно дещо знизилося, бої все ж продовжуються, особливо на сході й на півдні», - зазначив представник Держдепу.

Він додав, що подібна динаміка триватиме впродовж певного часу.

Прайс також зазначив, що Бахмут, де зараз точаться найзапекліші бої, не має для росіян великого стратегічного значення в плані оперативної ситуації. Натомість сили Росії прагнуть його захопити, бо не мають інших варіантів, щоб досягти хоч якихось здобутків на полі бою.

Ситуація в Бахмуті: деталі

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що українські військові не планують виходити з Бахмута і будуть підсилюватися.

Тим часом у розвідці НАТО заявили, що російська армія втрачає у боях за Бахмут уп’ятеро більше солдатів, ніж ЗСУ.

Також ЗМІ пишуть про те, що ЗСУ контратакують і відтісняють окупантів від Бахмута.

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