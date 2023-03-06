Расстрел пленного воина ВСУ: генеральный прокурор сообщил подробности

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по факту расстрела российскими оккупантами пленного воина ВСУ возбуждено уголовное производство.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Видео жестокого и дерзкого расстрела безоружного человека сегодня всколыхнуло общество. Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УКУ – нарушение законов и обычаев войны. Процессуальное руководство будут осуществлять прокуроры Офиса Генерального прокурора. Даже у войны есть законы, международного права, которым систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед законом", — сообщил генеральный прокурор.

Расстрел пленного воина ВСУ

6 марта в Сети опубликовали видео, как российские оккупанты жестоко расстреливают воина ВСУ, который вероятно сдался в плен и был без оружия. Россияне убили защитника после его слов "Слава Украине".

На жестокое убийство украинца отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак, отметивший, что российские военные преступники должны быть наказаны.

Министр иностранных дел Украины призвал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана расследовать расстрел россиянами украинского военного.

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