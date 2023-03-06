В Одессе 13-летний парень совершил попытку самоубийства

Обращайте внимание на психологическое состояние своих детей!

13-летний парень из Одессы совершил попытку самоубийства. С острой передозировкой гипотензивными препаратами (лекарства для снижения АД) он был доставлен в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

Парня доставили в Одесскую областную детскую клиническую больницу.

О состоянии ребенка пока не сообщают.

Медики призвали родителей быть более внимательными к своим детям.

"Обращайте внимание на психологическое состояние подростков, стройте с ними доверительные и теплые отношения, а в случае длительного угнетения или резкого изменения поведения обратитесь с ребенком к психологу", — подчеркнули специалисты.

Напомним, в Киеве неизвестный избил 16-летнего парня. Когда пострадавший потерял сознание, злоумышленник скрылся. Пострадавший находится в больнице.

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