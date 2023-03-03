Муж хочет назвать своего ребенка в честь бывшей девушки

Жене такая идея совсем не понравилась, из-за чего разразился скандал между супругами.

Муж предложил своей беременной жене назвать их ребенка в честь его трагически погибшей бывшей девушки.

Об этом пишет Lad Bible.

Он рассказал, что их ребенок родится через 12 недель, и они решили выбрать ему имя. Вот тогда разразился скандал, потому что его жене такая идея не понравилась.

"У меня была девушка примерно шесть лет, прежде чем встретить мою нынешнюю жену. К сожалению, она умерла, и я был совершенно опустошен. Об этом все еще больно думать, и я всегда представлял, как назвать ребенка в его память", – объяснил он.

Муж рассказал, что он разошелся с Нэнси через два месяца после знакомства с нынешней женой, а через два года Нэнси умерла.

"Она была моей лучшей подругой и потерять ее было просто ужасно. Я чувствую, что это был бы отличный способ вспомнить и почтить дорогого друга, по которому я скучаю каждый день", — добавил Ник.

После долгих дискуссий с супругой муж отказался от такой идеи. Впрочем, он не видит ничего удивительного, если бы их ребенок носил имя его бывшего.

"Я отказался от этого и сказал, что важно, чтобы мы оба согласились по имени, но она все еще настаивает, что оно странное, и она не понимает, почему я это предложил. Я не знаю, чувствует ли она себя неуверенно, или, возможно, беременность вызывает у нее стресс. Я, честно говоря, не вижу в этом никакой проблемы", – рассказал он.

Напомним, перед свадьбой невеста увидела, как ее будущего мужа в туалете кормит грудная мама.

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