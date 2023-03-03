Умер известный украинский продюсер Влад Ляшенко

Известный украинский продюсер и соучредитель лейбла "Другая Музыка" Влад Ляшенко ушел из жизни 3 марта в 15:00.

Жизнь музыкального деятеля оборвалась внезапно в 54 года. О смерти музыкального деятеля сообщили на официальном аккаунте киевского клуба Bel Etage Music Hall, директором которого был Ляшенко.

Не стало нашего коллеги и друга! Влад Ляшенко — известный промоутер, продюсер и автор многих проектов, соучредитель лейбла "ДругаяМузыка", арт-директор концертной площадки Bingo, клуба Monterey, директор Bel Etage Music Hall, в котором он успешно провел три сезона, несмотря на Covid и войну. Влад ушел из жизни внезапно, прямо во время экскурсии арендатора по Bel Etage. Сочувствуем близким и родным. Наши мнения сейчас с ними", — говорится в сообщении.

Что именно стало причиной смерти продюсера, пока неизвестно.

Отметим, что Влад Ляшенко был менеджером альтернативной группы ТОЛ, популярной в 2000-х. Позже он учредил единственную в Украине премию металл-музыки – Best Ukrainian Metal Act. В шоу-бизнесе Ляшенко называли "серым кардиналом украинской альтернативной музыки".

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