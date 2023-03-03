Помер відомий український продюсер Влад Ляшенко

Відомий український продюсер і співзасновник лейблу "ІншаМузика" Влад Ляшенко пішов з життя 3 березня о 15:00.

Життя музичного діяча обірвалося раптово у 54 роки. Про смерть музичного діяча повідомили на офіційному аккаунті київського клубу Bel Etage Music Hall, директором якого був Ляшенко.

Не стало нашого колеги й друга! Влад Ляшенко — відомий промоутер, продюсер і автор багатьох проектів, співзасновник лейблу "ІншаМузика", арт-директор концертного майданчику Bingo, клубу Monterey, директор Bel Etage Music Hall, в якому він успішно провів три сезони попри Covid і війну. Влад пішов із життя раптово, просто під час екскурсії орендаря по Bel Etage. Співчуваємо близьким і рідним. Наші думки зараз із ними", - йдеться у повідомленні.

Що саме стало причиною смерті продюсера поки що невідомо.

Зазначимо, що Влад Ляшенко був менеджером альтернативної групи ТОЛ, яка була популярна у 2000-х. Пізніше він заснував єдину в Україні премію метал-музики - Best Ukrainian Metal Act. У шоубізнесі Ляшенко називали "сірим кардиналом української альтернативної музики".

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