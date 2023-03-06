В Одесі 13-річний хлопець вчинив спробу самогубства

Звертайте увагу на психологічний стан своїх дітей!

13-річний хлопець з Одеси вчинив спробу самогубства. Із гострим передозуванням гіпотензивними препаратами (ліки для зниження артеріального тиску) він був доправлений до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Хлопця доправили до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

Щодо стану дитини наразі не повідомляють.

Медики закликали батьків бути уважнішими до своїх дітей.

"Звертайте увагу на психологічний стан підлітків, будуйте з ними довірчі та теплі стосунки, а в разі тривалого пригнічення чи різкої зміни поведінки - зверніться з дитиною до психолога", - наголосили фахівці.

Нагадаємо, у Києві невідомий побив 16-річного хлопця. Коли потерпілий знепритомнів, зловмисник втік. Наразі потерпілий перебуває у лікарні.

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