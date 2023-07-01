"Нам просто потрібен час": Зеленський про контрнаступ ЗСУ

Плани почати контрнаступ ЗСУ останніми місяцями сповільнилися.
За кожен метр звільненої землі доводиться платити життями українських солдатів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню elmundo.es.
"Кожен пройдений кілометр коштує життя. Для нас найбажаніший результат – звільнити свою територію, але зберегти свій народ. Якщо поля заміновані, ми не можемо відправити наших солдатів помирати. У реальному житті, на жаль, ціна дуже висока, а життя наших військових безцінні. Люди - не ресурс, як для Росії, а найбільший наш скарб. Найголовніше, щоб у людей була мотивація, і ми рухалися до перемоги. Нам просто потрібен час, хоча іноді його теж немає з нами. У нас були проливні дощі, які сповільнили прогрес. Партнери доправляли зброю повільніше, ніж очікувалося, і для нас важливо мати всю зброю перед початком. Ця осінь у нас вже була. Довелося зупинити наступ, бо артилерія прибула надто пізно. Головний двигун – наші військові, і вони щодня наступають", - сказав президент.
З його слів, українські сили завжди діють обережно.
"Якщо мені скажуть, що буде два місяці, і помруть тисячі людей, або якщо буде три місяці, і помре менше людей. Звичайно, я виберу друге. Я б навіть сказав, що це було чотири чи п'ять місяців і без втрат. Між часом і людьми найголовніше — це люди", — додав Зеленський.
Що відомо про контрнаступ ЗСУ
У червні в кількох західних медіа з посиланням на неназваних високопосадовців писали, що темп українського наступу є надто повільним.
"Вони відстають від графіка", – процитувало видання The New York Times високопосадовця адміністрації президента США.
Співрозмовники телеканалу CNN 22 червня також висловили думку, що початковий етап українського контрнаступу поки що "не виправдовує очікувань" країн Заходу, а російські військові виявилися компетентнішими, ніж передбачалося.
Українська влада та командування визнають, що війська просуваються повільніше, ніж очікувалося, але наголошують, що впевнені в успіху наступу. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступ – "це не голлівудський фільм, оскільки на карту поставлено життя людей".
Раніше в Міністерстві оборони України повідомили про звільнення села Рівнопіль на Донеччині. Це вже девʼятий населений пункт, звільнений ЗСУ в червні.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що звільнення низки населених пунктів, які перебували під російською окупацією, не є "головною подією" останніх тижнів.
Валерій Залужний заявив, що його "злять слова про те, що український контрнаступ триває повільніше, ніж очікувалося і додав, що кожен звільнений метр землі українським військам дається кров’ю".
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