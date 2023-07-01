Євген Клопотенко відповів, чому досі не одружений: "Це депресивна річ"

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко один з найзатятіших холостяків українського шоубізнесу.

Кухар ретельно приховує своє особисте життя, однак час від часу ділиться приватними подробицями. Так, Клопотенко розповів про своє ставлення до шлюбу. Як виявилося, кулінар взагалі не бачить себе у класичних стосунках та навіть більше схиляється до вільних відносин, де кожен з партнерів може мати своє життя поза їх межами.

"Стосунки мене обтяжують. Це депресивна річ. Я не хочу стосунків просто, щоб вони у мене були. Вільні стосунки — це прекрасно", - розповів Клопотенко у "Неймовірній правді про зірок".

Євген Клопотенко / Фото: klopotenko.com

Втім мати дітей кулінар зовсім не проти. За словами Євгена, він хотів би мати дружину і дітей, але так, щоб не "розчинятися" у родині.

"У класичній родині я себе не бачу. Мені потрібен мій світ. Коли ми зустрічаємося, у нас є діти, ми їх виховуємо, але при цьому ми не стаємо як дві половинки одного яблука, а ми як два яблука на одному дереві. Я не хочу стандартних речей", - поділився Клопотенко.

Зазначимо, що нещодавно Євген зізнався, що зараз його серце зайняте. Кухар розсекретив, чим займається його загадкова обраниця.

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