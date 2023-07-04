Китай неожиданно отменил визит Борреля в Пекин – СМИ

Китай 4 июля сообщил об отмене визита главного дипломата ЕС Жозепа Борреля в Пекин, без объяснения причин. В заявлении говорится, что визит в эти даты "невозможен".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря ЕС.

"К сожалению, китайские партнеры сообщили нам, что запланированные даты на следующей неделе уже невозможны, и теперь мы должны искать альтернативы", — сказала пресс-секретарь Набила Массрали.

Жозеп Боррель должен был посетить Пекин 10 июля, чтобы обсудить "стратегические вопросы", включая права человека и полномасштабное вторжение России в Украину.

Это уже второй случай в этом году, когда поездка Борреля была отменена. В апреле он не смог приехать из-за положительного результата теста на COVID-19.

Посол ЕС Хорхе Толедо заявил на Всемирном форуме мира в Пекине в воскресенье, что Китай и Европа, вероятно, проведут два личных диалога в сентябре, один по вопросам экономики и торговли, а другой по цифровым вопросам, перед саммитом лидеров в конце года.

"Мы хотим взаимодействовать с Китаем, но нам нужен прогресс, и он нужен нам в этом году", – сказал Толедо.

В речи, подготовленной к выступлению в Пекине в апреле, Боррель сказал, что ЕС не может доверять Китаю, если он не стремится к миру в Украине.

Напомним, Украина выразила протест послу Грузии из-за пыток Саакашвили.

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