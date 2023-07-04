Китай несподівано скасував візит Борреля до Пекіна – ЗМІ

Китай 4 липня повідомив про скасування візиту головного дипломата ЄС Жозепа Борреля до Пекіна, без пояснення причин. У заяві йдеться, що візит у ці дати "є неможливим".

Про це пише Reuters з посиланням на заяву речниці ЄС.

"На жаль, китайські партнери повідомили нас, що заплановані дати наступного тижня вже неможливі, і тепер ми повинні шукати альтернативи", - сказала прессекретарка Набіла Массралі.

Жозеп Боррель мав відвідати Пекін 10 липня, щоб обговорити "стратегічні питання", включаючи права людини та повномасштабне вторгнення Росії до України.

Це вже другий випадок цього року, коли поїздка Борреля була скасована. У квітні він не зміг приїхати через позитивний результат тесту на COVID-19.

Посол ЄС Хорхе Толедо заявив на Всесвітньому форумі миру в Пекіні в неділю, що Китай і Європа, ймовірно, проведуть два особистих діалоги у вересні, один з питань економіки і торгівлі, а інший – з цифрових питань, перед самітом лідерів наприкінці року.

"Ми хочемо взаємодіяти з Китаєм, але нам потрібен прогрес, і він потрібен нам цього року", – сказав Толедо.

У промові, яка була підготовлена до виступу в Пекіні в квітні, Боррель сказав, що ЄС не може довіряти Китаю, якщо він не прагне миру в Україні.

Нагадаємо, Україна висловила протест послу Грузії через катування Саакашвілі.

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