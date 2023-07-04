Столтенберг підтвердив, що залишається на посаді генсека НАТО

Єнс Столтенберг підтвердив, що залишиться на посаді генерального секретаря Альянсу ще на рік – до жовтня 2024 року.

Про це він повідомив у Twitter.

"Пишаюся рішенням членів НАТО продовжити мій термін перебування на посаді генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року. Трансатлантичний зв'язок між Європою і Північною Америкою забезпечує нашу свободу і безпеку вже майже 75 років, і в більш небезпечному світі наш Альянс важливий як ніколи", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ писали, що 4 липня члени НАТО можуть продовжити повноваження Єнса Столтенберга на один рік. Термін роботи Столтенберга на посаді генерального секретаря добігає кінця у вересні 2023-го.

Єнс Столтенберг очолює військово-політичний блок від 2014 року.

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