Україна висловила протест послу Грузії через катування Саакашвілі

Українське Міністерства закордонних справ висловило рішучий протест грузинському послу Георгію Закарашвілі через суттєве погіршенням стану Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

Зазначається, що Закарашвілі викликали до дипломатичного відомства на виконання доручення президента України Володимира Зеленського. Таке ставлення до Саакашвілі в МЗС України називають абсолютно неприйнятним. Зокрема, на цьому наголосили під час зустрічі з дипломатом. Наголошується, що влада Грузії має припинити знущання з громадянина України.

"У зв’язку з цим послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася", - сказано у повідомленні МЗС.

Крім того, українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Саакашвілі до України для лікування та догляду.

Ситуація із Саакашвілі

Напередодні вперше за останні кілька місяців вперше за останні кілька місяців Саакашвілі з'явився на екранах і шокував своїм станом. Експрезидент Грузії дистанційно взяв участь на засіданні Тбіліського міського суду. Стан здоров'я політика ще більше викликав занепокоєння. Адже під час засідання було добре видно, як він схуд та змарнів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що просто зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Саакашвілі. Глава держави доручив МЗС викликати посла Грузії та висловити йому протест. Крім того, він закликав офіційний Тбілісі передати Україні Саакашвілі для лікування.

Про ситуацію із грузинським експрезидентом висловився і радник Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, те, що відбувається - це "неймовірне історичне самогубство".

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