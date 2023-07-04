ЗСУ філігранно збили вертоліт Ка-52 окупантів: як це було

Українські військові віртуозно знищили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 “Алігатор”. “Приклався” до нього боєць з позивним “Маяк” - командир мобільного підрозділу протитанкістів 36 окремої бригади морської піхоти.

Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, капітан Валерій Шершень, пише "Радіо Свобода".

"Подія сталася 2 липня на Бердянському напрямку. "Алігатор" летів дуже низько, ховаючись від ППО. Офіцер розрахунку, помітивши ціль, навівся з американського ПТРК "Джавелін" і зробив результативний пуск. Раніше цей молодий офіцер відрекомендував себе як майстерний стрілець на Авдіївському напрямку і має в своєму доробку знищених п’ять одиниць броньованої важкої техніки", – розказав Валерій Шершень.

За його словами, в червні ще один український боєць з цієї бригади з позивним “Літо” також знищив Ка-52 окупантів. Збитий він був з ПЗРК “Ігла”.

Крім того, на Таврійському напрямку є просування за добу в сторону Бердянська - до двох кілометрів.

"Закріплюємося на рубежах, проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо вогневе ураження артилерією по виявлених цілях росіян, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування. Ворог чинить запеклий спротив. Проте ми системно тиснемо на певні ділянки фронту, продавлюємо і нещадно нищимо бойовий потенціал окупаційних військ", - зазначив Шершень.

Нагадаємо, що ЗСУ мають успіх на Бахмутському напрямку.

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