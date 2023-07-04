У Польщі підвищили мінімальну зарплату: скільки зароблятимуть українці за кордоном

Найбільше вакансій для українців без обов’язку знання польської мови та досвіду наразі пропонують у сфері логістики.

У Польщі від 1 липня вдруге за рік підвищили мінімальну заробітну плату. Зокрема, мінімальні оклади та погодинні ставки для українців також зросли майже на 1 тис.грн - до 3 600 злотих брутто (орієнтовно 2783 злотих нетто - приблизно 25,3 тис.грн,). Йдеться про тих громадян, які працюють за трудових договором.

Про це повідомили у Міграційній платформі EW.

Зазначається, що мінімальна ставка за годину за договором доручення нині складає – 23,50 злотих брутто (210 грн). За місяць - це відповідно 4700 -5875 злотих залежно від кількості відпрацьованих годин.

Також читайте ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку: названо відстань

Найбільше вакансій для українців без обов’язку знання польської мови та досвіду наразі пропонують у сфері логістики (це робота з комплектацією та пакуванням посилок на складах одягу та продуктових складах). Такі вакансії є на території усієї країни.

"Найбільше їх у Нижньосілезькому (з центром у Вроцлаві), Поморському (Ґданськ), Великопольському (Познань) і Мазовецькому (Варшава) воєводствах. У середньому можна заробити від 5500 до 6800 злотих (49,8 –61,6 тис.грн) залежно від кількості робочих годин", - йдеться у повідомленні.

Крім того, багато роботи на підприємствах харчової і переробної промисловості. Йдеться про пакування яєць, виготовлення сосисок чи виробництво іншої м’ясної продукції. Підприємства, які пропонують таку роботу, знаходяться переважно у Великопольському воєводстві. Також є вакансії на підприємствах рибної переробки в основному у Поморському регіоні (Ґданськ).

"Ближче до кордону з Німеччиною та Словаччиною українцям пропонують вакансії на підприємствах машинобудівної галузі. Це воєводства з центрами у Вроцлаві та Катовіце. Польська економіка стикається з дефіцитом кадрів, тому однією з найзатребуваніших вакансій у Польщі є рекрутер - людини, яка займається пошуком та залученням кадрів", - розповідають у Міграційній платформі.

Прикметно, що це робота, яку можна виконувати онлайн з України чи Польщі як додатковий заробіток. За неї платять від 1000 до 50 000 злотих (від 9 тис. до 453 тис.грн ). Кадрові агенції готові витрачати кошти на навчання рекрутерів і пропонують усілякі бонуси. Усе через те, польські підприємства мають замовлення, а робочих рук не вистачає - через брак чоловіків і міграцію українців до інших країн Європи, де вони теж мають спрощений доступ до ринку праці.

"Своїми ресурсами Польща не може впоратися - рівень безробіття у країні залишається низьким", - розповідає директорка департаменту рекрутації Міграційної платформи EWL Мар’яна Семенюк.

За даними Головного статистичного управління Польщі, рівень безробіття у Польщі в травні склав 5,1%. Євростат у квітні фіксував у Польщі нарівні з Чехією найнижчий рівень безробіття в Європі - 2,7%.

Таким чином, від початку року мінімальна зарплата у Польщі зросла майже на 600 злотих. У цьому році розмір мінімального окладу в Польщі вже збільшували у січні – до 3 490 з 3 010 злотих брутто.

Підвищення також впливає на надбавки за роботу в нічний час, оплату паркування, допомогу по вагітності та пологах, лікарняні або вихідну допомогу. Оскільки всі ці виплати розраховуються на основі національного мінімуму.

У 2024 році знову очікується подвійне підвищення мінімальної заробітної плати у Польщі. Спочатку розмір мінімалки зросте у січні до 4242 злотих брутто за трудовим договором (38,5 тис.грн) і 27,70 злотих брутто погодинно (249 грн). А потім – у липні 2024 року до 4300 злотих брутто (майже 39 тис.грн) і 28,10 злотих брутто погодинно (253 грн).

Читайте також: