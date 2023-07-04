Украина выразила протест послу Грузии из-за пыток Саакашвили

Украинское Министерство иностранных дел выразило решительный протест грузинскому послу Георгию Закарашвили из-за существенного ухудшения состояния Михеила Саакашвили.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что Закарашвили вызвали в дипломатическое ведомство во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского. Такое отношение к Саакашвили в МИДе Украины называют абсолютно неприемлемым. В частности, это подчеркнули во время встречи с дипломатом. Отмечается, что власти Грузии должны прекратить издевательства над гражданином Украины.

"В связи с этим послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей разрешения сложившейся ситуации", — говорится в сообщении МИД.

Кроме того, украинская сторона отметила готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили в Украину для лечения и ухода.

Ситуация с Саакашвили

Накануне впервые за несколько месяцев впервые за последние несколько месяцев Саакашвили появился на экранах и шокировал своим состоянием. Экспрезидент Грузии дистанционно принял участие в заседании Тбилисского городского суда. Состояние здоровья политика еще больше вызвало беспокойство. Ведь во время заседания было хорошо видно, как он похудел и осунулся.

Президент Владимир Зеленский заявил, что прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Саакашвили. Глава государства поручил МИДу вызвать посла Грузии и выразить ему протест. Кроме того, он призвал официальный Тбилиси передать Украине Саакашвили для лечения.

О ситуации с грузинским экспрезидентом высказался и советник Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, происходящее — это "невероятное историческое самоубийство".

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