"Невероятное историческое самоубийство": Подоляк о пытках Саакашвили в Грузии

Саакашвили впервые через несколько месяцев появился на экранах и шокировал своим состоянием.
Грузия продолжает медленно и цинично пытать своего экспрезидента Михеиля Саакашвили. Происходящее – это "невероятное историческое самоубийство".
Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в Сети.
По его словам, такими действиями "Грузия" становится синонимом слова "людоедство".
"Неужели так хочется получить поощрение россиян? Неужели так хочется быть любимыми и послушными вассалами Путина? Неужели так нравится откровенно убивать собственную европейскую перспективу? Мотивы заказчиков и исполнителей понятны. – подчеркнул Подоляк.
Напомним, впервые за последние несколько месяцев Михеил Саакашвили показался на видеосвязи. Экспрезидент Грузии дистанционно принял участие в заседании Тбилисского городского суда, говорится в ТСН.
Находясь в тюрьме, экспрезидент Грузии заявил о намерении активно участвовать в грузинской политике – через год после заявления о том, что она его больше не интересует.
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