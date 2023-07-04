"Невероятное историческое самоубийство": Подоляк о пытках Саакашвили в Грузии

Саакашвили впервые через несколько месяцев появился на экранах и шокировал своим состоянием.

Грузия продолжает медленно и цинично пытать своего экспрезидента Михеиля Саакашвили. Происходящее – это "невероятное историческое самоубийство".

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в Сети.

По его словам, такими действиями "Грузия" становится синонимом слова "людоедство".

"Неужели так хочется получить поощрение россиян? Неужели так хочется быть любимыми и послушными вассалами Путина? Неужели так нравится откровенно убивать собственную европейскую перспективу? Мотивы заказчиков и исполнителей понятны. – подчеркнул Подоляк.

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Напомним, впервые за последние несколько месяцев Михеил Саакашвили показался на видеосвязи. Экспрезидент Грузии дистанционно принял участие в заседании Тбилисского городского суда, говорится в ТСН.

Находясь в тюрьме, экспрезидент Грузии заявил о намерении активно участвовать в грузинской политике – через год после заявления о том, что она его больше не интересует.

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