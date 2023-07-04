Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО "уже сейчас"

Это было бы большой мотивацией для украинских солдат, сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского лидера Джо Байдена пригласить Украину в НАТО "уже сейчас" – даже если членство Киева в Альянсе наступит после завершения войны.

Об этом президент Украины сообщил в интервью изданию CNN.

Зеленский подчеркнул, что именно Байден принимает решение о членстве Украины в НАТО.

"Он поддерживает наше будущее в НАТО, но приглашение сейчас было бы огромной мотивацией для украинских солдат", – сказал президент.

В то же время он отметил, что понимает, что Украина не присоединится к НАТО, пока идет война.

Ранее мы сообщали, что члены НАТО могут продлить полномочия Йенса Столтенберга еще на один год.