Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО "уже сейчас"

Это было бы большой мотивацией для украинских солдат, сказал Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского лидера Джо Байдена пригласить Украину в НАТО "уже сейчас" – даже если членство Киева в Альянсе наступит после завершения войны.
Об этом президент Украины сообщил в интервью изданию CNN.
Зеленский подчеркнул, что именно Байден принимает решение о членстве Украины в НАТО.
"Он поддерживает наше будущее в НАТО, но приглашение сейчас было бы огромной мотивацией для украинских солдат", – сказал президент.
В то же время он отметил, что понимает, что Украина не присоединится к НАТО, пока идет война.
Ранее мы сообщали, что члены НАТО могут продлить полномочия Йенса Столтенберга еще на один год.
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