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Україна посилює північний кордон: Наєв розповів, чи є загроза

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Україна посилює північний кордон: Наєв розповів, чи є загроза

Україна посилює кордон на півночі / Фото: ДПСУ

Україна посилює північний кордон.

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що Україна посилює північний кордон через  загрозу теракту на Запорізькій АЕС. 

Про це він написав на своєму телеграм-каналі. 

Генерал Наєв наголосив, що Україна посилює північний кордон військовими та бойовою технікою. Він наголосив, що робота з укріплення кордону триває: будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони. 

"Наша розвідка працює досить ефективно. Ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів. Наші воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію", - наголосив Сергій Наєв. 

Нагадаємо, 1 липня президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки головнокомандувача під час поїздки на Рівненську атомну електростанцію. Він заявив, що Ставку зібрали на Рівненські АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливості загрози станції.

Військовий аналітик Іван Ступак вважає, що візит головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного і начальника Генерального штабу генерал-лейтенанта Сергія Шаптала 3 липня на Рівненську АЕС можна вважати ознайомчою поїздкою, аби наші військовослужбовці чітко знали, що і в якій послідовності їм робити, коли вони опиняться на Запорізькій АЕС.

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Дата публікації
Перегляди
278
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