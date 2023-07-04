Навіщо Залужний двічі відвідав Рівненську АЕС — пояснення експерта

Є перспективи того, що з Запорізькою АЕС все буде добре.

Візит головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного і начальника Генерального штабу генерал-лейтенанта Сергія Шаптала 3 липня на Рівненську АЕС можна вважати ознайомчою поїздкою, аби наші військовослужбовці чітко знали, що і в якій послідовності їм робити, коли вони опиняться на Запорізькій АЕС.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу FREEDOM військовий аналітик Іван Ступак.

За його словами, цей візит можна було зробити непублічним, але все це потрібно показувати, аби російська пропагандистська машина розбилася вдрузки: “З іншого боку, поділюся своєю думкою, особисто мене цей візит порадував і надихнув. Я розумію, для чого він був — аби зрозуміти, які влаштована атомна електростанція, де є слабкі і сильні місця, на що в першу чергу необхідно звернути увагу, коли наші військовослужбовці зможуть опинитися на ЗАЕС”.

Експерт наголосив, що Запорізька АЕС — це декілька великих споруд заввишки як багатоповерховий будинок: “Я думаю, що це була ознайомча поїздка головнокомандувача. Є перспективи того, що з Запорізькою АЕС все буде добре. Наші військовослужбовці будуть чітко знати, що і в якій послідовності робити, коли вони там опиняться, щоб не втратити дорогоцінний час”.

Те, що з ЗАЕС поїхали співробітники Росатому, говорить про те, що не варто виключати варіант підриву, вважає Іван Ступак: “Така історія дійсно може бути. Це стандартна тактика — все, що можна знищити, треба знищити”.

Друга складова, на думку експерта, це реакція на випередження: “Вони дивляться на карту і бачать, що з півночі просуваються наші військові, вони гризуть російську оборону. Є тривожний сигнал для російської армії на лівому березі Херсонської області біля Антонівського мосту, де розташований маленький плацдарм наших військовослужбовців”.

Тобто, пояснює Іван Ступак, противник розуміє — якщо буде прорив з двох сторін, то вся ця група російських солдатів на ЗАЕС потрапить просто в оточення: “Тому я думаю, що вони на випередження намагаються вивезти якусь частину документації та людей для того, аби у разі втечі робити це легко, а не з якимось баластом”.

Нагадаємо, 1 липня президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки головнокомандувача під час поїздки на Рівненську атомну електростанцію.

Він заявив, що Ставку зібрали на Рівненські АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливості загрози станції.

"Доповіді Залужного, Буданова про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога", - йдеться у повідомленні.

Крім того, президент заявив, що на засіданні заслухали доповіді військових керівників Клименка, Наєва, Лебідя та Дейнеко щодо посилення Північного напрямку й охорону АЕС.

Читайте також: