Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років: роз'яснення адвоката

Мобілізація чоловіків молодше 25 років - за яких умов можлива

Зменшення призовного віку

30 травня 2023 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні за основу та в цілому проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (реєстр. №9281). Законопроєкт має за мету зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Закон направлено на підпис Президенту України.

Чи можуть мобілізувати українця віком до 25 років

За словами адвоката Богдана Пересади, українців до 25 років, які мають статус "призовників" без їхньої згоди мобілізувати не можуть.

Якщо чоловік має статус "військовозобов'язаний", то мобілізувати його у такому віці мають право.

Чим призовник відрізняється від військовозобов’язаного

У побуті поняття "призовники" та "військовозобов'язані" часто плутають. Однак, це різні поняття.

Відповідно до частини дев’ятої статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» "призовники" - це особи, приписані до призовних дільниць. Призовники підлягають призову на строкову службу або ще не проходили її (якщо не мають підстав для відстрочки).

"Військовозобов'язані" - це особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Відповідно, в Україні ведуться два окремі військові обліки — призовників та військовозобов’язаних, і громадянин може перебувати тільки на одному з них. За словами адвоката Ігоря Ясько "Ведеться військовий облік на підставі паспорта громадянина України та наступних військово-облікових документів: для призовників — це посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного".

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