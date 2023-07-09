Заколот Пригожина: британська розвідка назвала три етапи зміни риторики у РФ

У РФ намагаються применшити наслідки заколоту.
Внаслідок заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина риторика керівництва РФ пройшла три етапи.
Про це йдеться у новому звіті Міноборони Британії.
Така зміна позиції щодо бунту Пригожина пояснюється тим, що російський президент Володимир Путін не був готовим до цього.
Спершу російське телебачення працювало за звичним графіком, а після так званого відступу почало поширювати наративи про те, що лідер держави Путін переміг у цьому протистоянні.
Уже за тиждень прокремлівські ЗМІ усіма силами намагалися применшити значення заколоту, водночас очорняючи особистість Пригожина.
"Telegram-канали "Вагнер" в основному замовкли, майже напевно через втручання держави. На противагу цьому, Путін взяв на себе незвично велику публічну відповідальність, майже напевно, з метою продемонструвати свою силу", - додає пресслужба.
Зазначимо, аналітики вивчення Інституту війни кажуть, що наслідки бунту ПВК "Вагнер", який організував Євген Пригожин, в РФ все ще залишаються незрозумілими для самих бойовиків та їхнього ватажка. Однак, очевидно, що Україна вже виграла від цього заколоту і може виграти ще більше.
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