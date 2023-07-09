Мятеж Пригожина: британская разведка назвала три этапа смены риторики в РФ

В РФ пытаются приуменьшить последствия мятежа.
В результате мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина риторика руководства РФ прошла три этапа.
Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании.
Такое изменение позиции по бунту Пригожина объясняется тем, что российский президент Владимир Путин не был готов к этому.
Сначала российское телевидение работало по привычному графику, а после так называемого отступления стало распространять нарративы о том, что лидер государства Путин победил в этом противостоянии.
Уже через неделю прокремлевские СМИ всеми силами пытались приуменьшить значение мятежа, одновременно очерняя личность Пригожина.
"Telegram-каналы "Вагнер" в основном замолчали, почти наверняка из-за вмешательства государства. В противоположность этому Путин взял на себя необычно большую публичную ответственность, почти наверняка с целью продемонстрировать свою силу", — добавляет прессслужба.
Отметим, аналитики изучения Института войны говорят, что последствия бунта ЧВК "Вагнер", организованного Евгением Пригожином, в РФ все еще остаются непонятными для самих боевиков и их главаря. Однако очевидно, что Украина уже выиграла от этого мятежа и может выиграть еще больше.
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