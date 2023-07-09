Магнітна буря накриє Землю на кілька днів: коли очікувати піку

Сонце продовжує проявляти свою активність.
Вчені повідомили, що в сонячній плямі AR3354 триває серія вивержень, відомих як сонячні спалахи і корональні викиди маси. Два потужні потоки плазми з величезною швидкістю вже прямують до нашої планети і стануть причиною появи геомагнітної бурі 9-10 липня.
Про це пише EarthSky.
За даними дослідників, ще 2 липня в сонячній плямі під назвою AR3354 стався дуже сильний спалах, який належить до класу Х. Тоді вчені ще не побачили ознак викиду потоків плазми, які призвели б до появи геомагнітної бурі.
Протягом майже 10 хвилин після такого викиду енергії на Сонці, потік заряджених часток врізався в нашу планету і призвів до нетривалого відключення зв'язку над північно-західним узбережжям Африки.
Фахівці попереджають, що людей можуть накрити апатія, тривога, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. У метеозалежних людей може збільшуватися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск і посилитися мігрень. Краще відмовитись від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни, пити більше води.
Магнітна буря – природне періодичне явище, яке виникає внаслідок збурення магнітного поля Землі. Вплив на магнітосферу нашої планети має Сонце.
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