Якому знаку зодіаку пощастить 5 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось лише чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 5 липня?

Нинішній день ідеально підходить для того, щоб оцінити себе – і своє становище у світовій системі координат – збоку. Простір навколо нас, як у дзеркалі, відображатиме нашу поведінку, прагнення і навіть помисли. Доведеться – хоча, можливо, й не хочеться – визнати, що всі підсумки – як перемоги, так і помилки – треба записати виключно на власний рахунок. Втім, цей день не лише вчить розуму та змушує визнавати помилки, а й допомагає виправити ситуацію на краще, головне – мати бажання.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Робота рідко дає Скорпіонам можливість відпочити й розслабитися, але сьогодні, схоже, зірки перемінять гнів на ласку і дадуть представникам знака повноцінний вихідний. Їм вдасться не лише порелаксувати, відновивши таким чином сили, а й, скориставшись моментом, проаналізувати ситуацію, що склалася. І тут найважливіше – бути чесними із собою: важливо, як на прийомі у лікаря, говорити лише правду, інакше змінити життя на краще не вдасться.

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