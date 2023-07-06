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Повітряна тривога: існує загроза застосування балістики

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Повітряна тривога: існує загроза застосування балістики

Під час повітряної тривоги 6 липня є загроза застосування балістичного озброєння армією РФ. / Фото: Associated Press

Сирени лунають у низці областей.

У четвер, 6 липня, під час повітряної тривоги є загроза застосування балістичного озброєння армією РФ. небезпека існує для Дніпропетровщини.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Дніпропетровська область – загроза застосування балістики", - йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу почали оголошувати о 09:59 із Запорізької області. Згодом вона поширилася на Харківську, Чернігівську та Дніпропетровську області. 

Карта повітряних тривог станом на 6 липня. / ©
Карта повітряних тривог станом на 6 липня.

Нагадаємо, після опівночі в Україні почали оголошувати повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу атаки ударними БпЛА та ракетами. Згодом стало відомо, що росіяни атакують Україну ракетами.

Окупанти атакували Львівщину ракетами. У ЗСУ розповіли про головну небезпеку "Калібрів", якими завдали ударів по Львову. Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ця ракета може подолати 2,5 тис. км. Тому небезпечна для всієї України.

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Дата публікації
Перегляди
456
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