Росіяни атакують Україну ракетами

Також є загроза атаки ударними БпЛА.

У ніч проти четверга, 6 липня, загарбники запустили по Україні крилаті ракети.

Інформацію підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Ворожі цілі рухаються в бік півночі.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку в південних регіонах, а також у Черкаській, Полтавській Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницька, Кіровоградській, Сумській, Харківській областях. Ракетна небезпека зафксована і в столиці, інформує КМВА.

Також є загроза атаки ударними БпЛА.