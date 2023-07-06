Росіяни атакують Україну ракетами

Також є загроза атаки ударними БпЛА.
У ніч проти четверга, 6 липня, загарбники запустили по Україні крилаті ракети.
Інформацію підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Ворожі цілі рухаються в бік півночі.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку в південних регіонах, а також у Черкаській, Полтавській Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницька, Кіровоградській, Сумській, Харківській областях. Ракетна небезпека зафксована і в столиці, інформує КМВА.
Також є загроза атаки ударними БпЛА.
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