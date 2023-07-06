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Росіяни атакують Україну ракетами

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Росіяни атакують Україну ракетами

Ракетна небезпека оголошена в низці регіонів України / Фото: ТСН.ua

Також є загроза атаки ударними БпЛА.

У ніч проти четверга, 6 липня, загарбники запустили по Україні крилаті ракети. 

Інформацію підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

Ворожі цілі рухаються в бік півночі.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку в південних регіонах, а також у Черкаській, Полтавській Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницька, Кіровоградській, Сумській, Харківській областях. Ракетна небезпека зафксована і в столиці, інформує КМВА. 

Також є загроза атаки ударними БпЛА.

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Дата публікації
Перегляди
7868
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