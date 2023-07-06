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Россияне атакуют Украину ракетами

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Россияне атакуют Украину ракетами

Ракетная опасность объявлена в ряде регионов Украины / Фото: ТСН.ua

Также есть угроза атаки ударными БпЛА.

В ночь на четверг, 6 июля, захватчики запустили по Украине крылатые ракеты.

Информацию подтвердил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Вражеские цели двигаются в направлении севера.

В воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности в южных регионах, а также в Черкасской, Полтавской Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Кировоградской, Сумской, Харьковской областях. Ракетная опасность зафиксирована и в столице, сообщает КМВА.

Также есть угроза атаки ударными БпЛА.

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Дата публикации
Просмотры
6684
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