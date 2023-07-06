Иран пытался захватить два нефтяных танкера: вмешался американский эсминец

Иранские военные корабли открыли огонь по одному из грузовых судов в международных водах.

В среду, 5 июля, Военно-морские силы США вмешались в попытку Ирана захватить два нефтяных танкера в международных водах у побережья Омана.

Об этом сообщили в Центральном командовании Военно-морских сил США, опубликовав соответствующее видео.

В сообщении говорится, что иранские корабли открыли огонь по одному из нефтяных танкеров, но скрылись по прибытии эсминца ВМС США. Два нефтяных танкера шли под флагами Маршалловых и Багамских островов.

Военно-морские силы США вмешались в попытку Ирана захватить два нефтяных танкера в международных водах / Фото: соцмережі

Как сообщает Reuters, ВМС США вмешались, чтобы не дать Ирану захватить два нефтяных танкера в Оманском заливе.

По информации официальных лиц ВМС США, в час ночи по местному времени иранское судно приблизилось к нефтяному танкеру TRF Moss под флагом Маршалловых островов в международных водах.

"Иранское судно покинуло район после того, как туда прибыл эсминец USS McFaul", – сообщили в ВМС США.

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Еще один иранский корабль подошел к судну Richmond Voyager под флагом Багамских островов, требуя от танкера остановиться. Экипаж грузового судна подал сигнал тревоги, поэтому к нему направился тот же американский эсминец.

"Перед прибытием USS McFaul иранцы несколько раз обстреляли танкер", – заявили представители ВМС США.

По их словам, Richmond Voyager не понес никаких потерь или значительных повреждений, но огонь со стороны Ирана нанес повреждения корпуса корабля в районе кают.

Напомним, в мае прошлого года иранские войска захватили два греческих танкера в Персидском заливе. Предварительно Тегеран заявил, что примет "карательные меры" против Греции, у берегов которой задержали судно с российским экипажем и конфисковали нефть из-за санкций ЕС.

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