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Воздушная тревога объявлена в некоторых областях Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
99
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена в некоторых областях Украины

Сирены прозвучали в некоторых областях Украины

Сирены раздались в 8 регионах.

В ночь на четверг, 6 июля, в некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки ударными БПЛА и ракетами.

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской Кировоградской, Херсонской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

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Дата публикации
Просмотры
99
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