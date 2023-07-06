Воздушная тревога объявлена в некоторых областях Украины

В ночь на четверг, 6 июля, в некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки ударными БПЛА и ракетами.

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской Кировоградской, Херсонской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.