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Загарбники обстріляли 7 громад Сумщини: є пошкодження

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Загарбники обстріляли 7 громад Сумщини: є пошкодження

На Сумщині прогриміли 279 вибухів протягом доби. / Фото: Суспільне

Окупанти продовжують тероризувати прикордоння.

У середу, 5 липня, росіяни обстріляли 7 громад Сумщини. Зафіксовано 36 обстрілів і 279 вибухів. 

Про це повідомляє пресслужба Сумської області. 

  • Білопільська громада: артобстріли та мінометні обстріли (55 вибухів). 
  • Краснопільська громада: здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (3 вибухи). Також зафіксовано артилерійські обстріли та мінометні обстріли (28 вибухів). Пошкоджено десять легкових автомобілів і приватний житловий будинок.
  • Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії (24 вибухи).
  • Есманська громада: мінометні обстріли та артобстріли (40 вибухів).
  • Великописарівська громада: росіяни вдарили з мінометів та артилерії (23 вибухи).
  • Хотінська громада: артилерійський обстріл (54 вибухи). Також здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів).
  • Середино-Будська громада: гранатометний обстріл (25 вибухів). Пошкоджено 2 приватних житлових будинки, продовольчий магазин, автомобіль і мопед.

Раніше ми повідомляли, що росіяни вдарили по житлових будинках у Білозерці, що на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, постраждали ще 6 мешканців.

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Дата публікації
Перегляди
94
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