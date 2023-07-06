Загарбники обстріляли 7 громад Сумщини: є пошкодження

У середу, 5 липня, росіяни обстріляли 7 громад Сумщини. Зафіксовано 36 обстрілів і 279 вибухів.

Про це повідомляє пресслужба Сумської області.

Білопільська громада: артобстріли та мінометні обстріли (55 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (3 вибухи). Також зафіксовано артилерійські обстріли та мінометні обстріли (28 вибухів). Пошкоджено десять легкових автомобілів і приватний житловий будинок.

Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії (24 вибухи).

Есманська громада: мінометні обстріли та артобстріли (40 вибухів).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з мінометів та артилерії (23 вибухи).

Хотінська громада: артилерійський обстріл (54 вибухи). Також здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів).

Середино-Будська громада: гранатометний обстріл (25 вибухів). Пошкоджено 2 приватних житлових будинки, продовольчий магазин, автомобіль і мопед.

Раніше ми повідомляли, що росіяни вдарили по житлових будинках у Білозерці, що на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, постраждали ще 6 мешканців.