Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Загарбники обстріляли Херсонщину, є жертви

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
45
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Загарбники обстріляли Херсонщину, є жертви

Окупанти обстріляли Херсонщину

Також щонайменше троє цивільних отримали осколкові поранення.

Російська армія вдарила по житлових будинках в Білозерці, що на Херсонщині. В результаті обстрілу постраждали шестеро мирних жителів, один чоловік загинув.

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 5 липня 2023 року близько 19:00 окупанти  обстріляли селище у Білозерській громаді. Внаслідок атаки травми несумісні із життям отримав чоловік.

Щонайменше троє цивільних отримали осколкові поранення. Дані щодо потерпілих уточнюються.

В свою чергу голова Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що в результаті обстрілу постраждав 10-річний хлопчик та 56-річна жінка.

"Внаслідок удару по ще одній оселі легкі поранення отримав 51-річний чоловік, а також двоє жінок, 70 та 41 рік", - повідомив Єрмак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська здійснили артобстріл міста Херсон. Є жертви серед мирного населення

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники обстріляли 10 громад Сумщини. Зафіксовано 36 обстрілів і 268 вибухів

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
45
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація