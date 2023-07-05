Загарбники обстріляли Херсонщину, є жертви

Російська армія вдарила по житлових будинках в Білозерці, що на Херсонщині. В результаті обстрілу постраждали шестеро мирних жителів, один чоловік загинув.

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 5 липня 2023 року близько 19:00 окупанти обстріляли селище у Білозерській громаді. Внаслідок атаки травми несумісні із життям отримав чоловік.

Щонайменше троє цивільних отримали осколкові поранення. Дані щодо потерпілих уточнюються.

В свою чергу голова Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що в результаті обстрілу постраждав 10-річний хлопчик та 56-річна жінка.

"Внаслідок удару по ще одній оселі легкі поранення отримав 51-річний чоловік, а також двоє жінок, 70 та 41 рік", - повідомив Єрмак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська здійснили артобстріл міста Херсон. Є жертви серед мирного населення.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники обстріляли 10 громад Сумщини. Зафіксовано 36 обстрілів і 268 вибухів.

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