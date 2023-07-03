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Іспанія – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал молодіжного Євро-2023

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Іспанія – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал молодіжного Євро-2023

Іспанія (U-21) - Україна (U-21) / Фото: Associated Press

Українська "молодіжка" спробує вдруге в історії пробитися до фіналу континентальної першості U-21.

У середу, 5 липнямолодіжна збірна України (U-21) зіграє проти команди Іспанії в матчі 1/2 фіналу Євро-2023.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Стяуа" в румунському Бухаресті. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

У чвертьфіналі команда Руслана Ротаня обіграла Францію з рахунком 1:3. Своєю чергою, Іспанія за підсумками екстратаймів обіграла Швейцарію (2:1). 

Наша "молодіжка" вже грала з іспанцями в останньому турі групового раунду Євро-2023. Тоді українська збірна на останніх хвилинах втратила перемогу (2:2) та поступилася "Червоній фурії" першим місцем у квартеті B.

Зазначимо, що Україна та Іспанія вже забезпечили собі путівки на футбольний турнір Олімпіади-2024, яка відбудеться в Парижі. Причому українська збірна з футболу вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри.

Де дивитися матч Іспанія – Україна

Поєдинок 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 між збірними Іспанії та України можна буде подивитися на сайті Суспільне Спорт. Трансляція також буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного.

На нашому сайті також буде доступна онлайн-трансляція матчу Іспанія – Україна.

Прогнози букмекерів на матч Іспанія – Україна

Фаворитом півфінального поєдинку букмекери вважають іспанську збірну. На перемогу піренейців в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,76. Нічия – 4,15. Виграш "синьо-жовтих" за підсумками 90 хвилин гри – 5,10.

Вихід Іспанії до фіналу молодіжної континентальної першості оцінений коефіцієнтом 1,39. Прохід України до вирішального матчу турніру – 3,15.

  • В іншому півфіналі зіграють команди Ізраїлю та Англії. Цей матч також відбудеться 5 липня, але о 19:00 за київським часом.
  • Фінал Євро-2023 заплановано на суботу, 8 липня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, одного разу молодіжна збірна України (U-21) вже діставалася фіналу чемпіонату Європи. 2006 року "синьо-жовті" у вирішальному матчі континентальної першості розгромно програли Нідерландам (0:3).

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Дата публікації
Перегляди
237
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