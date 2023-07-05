МАГАТЕ попросила про доступ для перевірки блоків ЗАЕС щодо вибухівки

Наразі команда МАГАТЕ не зафіксувала жодних обстрілів та вибухів.

Експерти МАГАТЕ хочуть отримати доступ для перевірки можливого розташування вибухівки на дахах реакторів та інших частинах тимчасово окупованої російськими загарбниками Запорізької АЕС.

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Про це йдеться у звіті організації.

Гендиректор Рафаель Гроссі повідомив, що наразі важливо отримати доступ до дахів блоків третього та четвертого реакторів. Також експерти МАГАТЕ мають оглянути частини турбінних залів і деякі частини системи охолодження на станції.

Крім того, голова МАГАТЕ заявив, що станом на зараз не спостерігає "видимих слідів мін або вибухових речовин".

Також команда МАГАТЕ не зафіксувала жодних обстрілів та вибухів. Він додав, що наразі військова присутність на станції "здається незмінною".

У звіті МАГАТЕ зазначається, що організація має інформацію стосовно розміщення вибухівки на території ЗАЕС та навколо неї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська могли розмістити вибухівку на зовнішній покрівлі енергоблоків Запорізької АЕС задля імітації обстрілу начебто з боку українських військ.

Крім того, ми раніше інформували, що в РФ активно розганяють інформацію про можливий запланований вибух на ЗАЕС, звинувачуючи в цих намірах Україну.

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