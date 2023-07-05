МАГАТЭ попросила о доступе для проверки блоков ЗАЭС по взрывчатке

Пока команда МАГАТЭ не зафиксировала каких-либо обстрелов и взрывов.

Эксперты МАГАТЭ хотят получить доступ для проверки возможного нахождения взрывчатки на крышах реакторов и других частях временно оккупированной российскими захватчиками Запорожской АЭС.

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Об этом говорится в отчете организации.

Гендиректор Рафаэль Гросси сообщил, что сейчас важно получить доступ к крышам блоков третьего и четвертого реакторов. Также эксперты МАГАТЭ должны осмотреть часть турбинных залов и некоторые части системы охлаждения на станции.

Кроме того, глава МАГАТЭ заявил, что на данный момент не наблюдает "видимых следов мин или взрывчатых веществ".

Также команда МАГАТЭ не зафиксировала каких-либо обстрелов и взрывов. Он добавил, что в настоящее время военное присутствие на станции "кажется неизменным".

В отчете МАГАТЭ отмечается, что у организации есть информация о размещении взрывчатки на территории ЗАЭС и вокруг нее.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска могли разместить взрывчатку на внешней кровле энергоблоков Запорожской АЭС для имитации обстрела вроде бы со стороны украинских войск.

Кроме того, мы ранее информировали, что в РФ активно разгоняют информацию о возможном запланированном взрыве на ЗАЭС, обвиняя в этих намерениях Украину.

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