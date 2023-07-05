У Польщі пташиний грип убиває котів: чи загрожує зараження людям

В міністерстві сільського господарства сусідньої країни заперечують інфікування домашніх улюбленців через вживання ними в їжу зараженої курятини.

Вірус пташиного грипу H5N1, який став причиною смерті десятків котів у Польщі, не загрожує людині, і їхнє зараження не пов’язане із вживанням у їжу зараженої курятини.

Про це заявив у середу, 5 липня, заступник міністра сільського господарства Польщі Кшиштоф Цецюра, повідомляє Rzeczpospolita.

"Нам нічого не загрожує. Інформація про те, що вірус пташиного грипу міститься в сирому м’ясі птиці, абсолютно не перевірена, не підлягає жодному науковому підтвердженню, жодне дослідження це не підтверджує", – наголосив він.

Нещодавно з’явилися повідомлення про те, що котів у Польщі атакує хвороба, яка викликає симптоми ураження нервової та дихальної систем.

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Головний ветеринарний лікар країни повідомив, що в деяких із 33-х зразків, взятих у котів і переданих до Національного ветеринарного інституту, були отримані позитивні результати, що вказує на генетичний матеріал вірусу грипу H5N1.

У польській пресі в цьому контексті цитували пресреліз вірусолога з Малопольського біотехнологічного центру Ягеллонського університету, професора Кшиштофа Пирча, який назвав ймовірним шляхом передавання вірусу пташиного грипу H5N1 від птахів до домашніх котів заражену їжу.

Однак згодом науковець повідомив, що дослідження не підтверджують достеменно, що коти були інфіковані вірусом пташиного грипу H5N1 через заражене м'ясо польської птиці.

Головна ветеринарна інспекція Польщі також повідомила, що жодна людина, яка контактувала з хворими тваринами, у більшості з яких перебіг хвороби був летальним, не захворіла.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії виявили першого хворого, який заразився високопатогенним пташиним грипом H5N1. Ним став 79-річний Алан Гослінг, який жив із 20-ма качками у своєму будинку. Загалом удома він тримав 160 качок.

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