ЗСУ просуваються в умовах переваги ворога в озброєнні – Маляр

У Міноборони заявили, що ЗСУ мають значно менше зброї та значно менше боєприпасів, ніж у ворога, але однаково просуваються.

Українські військові наразі створюють умови для того, щоб ворог більше не мав наступальних спроможностей, а також для швидшого просування ЗСУ в майбутньому.

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Про це в етері національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Це ослаблення наступальних спроможностей ворога. Це фактично створення обставин та умов, за яких можна буде вже просуватися швидше", – сказала вона.

Маляр зазначила, що ворог все ще має велику перевагу в озброєнні на півдні та сході України.

"Тобто наші рухаються в умовах, коли у них значно менше зброї, значно менше боєприпасів, але менше з тим, у наших втрати менші, і наші потрошечку, але рухаються. Все відбувається так, як воно найкраще може відбуватися за таких умов", – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що російська армія за період повномасштабного вторгнення до України втратила близько 220 тисяч пораненими та вбитими.

Крім того, ми раніше інформували, що командувач Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що у війні проти Збройних сил України армія Росія втратила половину своєї боєздатності.

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