Вибухи в Шевченківському судді: нападник загинув - всі деталі від голови МВС

Зловмисник загинув на місці інциденту. Було поранено двох бійців КОРД.

Зловмисник, який підірвав вибуховий пристрій на території Шевченківського райсуду Києва, загинув на місці події.

Про це на брифінгу розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Ми отримали повідомлення про вибух від жителів сусіднього будинку, що розташований біля Шевченківського суду. Відразу були підняти відповідні служби", – каже очільник МВС.

За його словами, була проведена швидка евакуацію всіх громадян, які перебували в суді, і неподалік суду.

Злочин скоїв Ігор Гуменюк – підозрюваний в іншому тяжкому злочині 2015-го року, внаслідок якого загинули чотири військовослужбовці Національної гвардії.

"Сьогодні його привезли на іще одне засідання суду. Вісім років це вже триває... Після цього засідання, яке закінчилося приблизно за дві години після його початку, Гуменюк спочатку закрився в туалеті. Після цього відкрив двері і кинув по караулу вибуховий пристрій. Таких вибухів скоріше за все було два", – каже міністр внутрішніх справ.

Після цього зловмисник намагався покинити залу суду. Віськовослужбовці конвою його зупинили пострілом в повітря. Гуменюк повернувся забарикадувався в окремому приміщенні. Після цього працівники корпусу оперативно-раптової дії намагалися його деблокувати.

Клименко запевнив, що правоохоронці намагалися провести переговори – проте Гуменюк не йшов на будь-який контакт.

"Після того, як були деблоковані двері в це приміщення, іще один вибухово-небезпечний предмет був кинутий в працівників поліції. Їхні життя врятували щити", – каже глава МВС.

За його словами, працівники поліції поранені, зокрема у них є ушкодження нижніх кінцівок. Поранених правоохоронців госпіталізували, їхньому життю нічого не загрожує.

Сам Гуменюк загинув від вибухового пристою. Зараз на місці працюють вибухотехніки, щоб впевнетися, що на місці злочину відсутні будь-які вибухові предмети або пристрої.