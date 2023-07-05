ВСУ продвигаются в условиях преимущества врага в вооружении – Маляр

В Минобороны заявили, что ВСУ имеют значительно меньше оружия и значительно меньше боеприпасов, чем у врага, но все равно продвигаются.

Украинские военные сейчас создают условия для того, чтобы враг больше не имел наступательных возможностей, а также для более быстрого продвижения ВСУ в будущем.

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Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Это ослабление наступательных возможностей врага. Это фактически создание обстоятельств и условий, при которых можно будет продвигаться быстрее", – сказала она.

Маляр отметила, что у врага все еще больше преимущества в вооружении на юге и востоке Украины.

"То есть наши двигаются в условиях, когда у них значительно меньше оружия, гораздо меньше боеприпасов, но тем не менее, у наших потери меньше и наши потихоньку, но двигаются. Все происходит так, как оно лучше всего может происходить при таких условиях", – отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что российская армия за период полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 220 тысяч ранеными и убитыми.

Кроме того, мы ранее информировали, что командующий Вооруженными силами Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что в войне против Вооруженных сил Украины армия Россия потеряла половину своей боеспособности.

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