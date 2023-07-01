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У Польщі біля кордону з Росією знайшли загадкову повітряну кулю

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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463
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У Польщі біля кордону з Росією знайшли загадкову повітряну кулю

У Польщі біля кордону з Росією знайшли загадкову повітряну кулю / Фото: pixabay.com

Об'єкт, за попередніми висновками, є метеозондом.

У Польщі в Калінінградській області у місті Бранево виявили об'єкт, схожий на повітряну кулю, його вилучили та передали військовим.

Про це пише PAP.

У поліції розповіли, що близько 12:00 30 червня до них звернувся один з місцевих жителів й повідомив, що знайшов об'єкт, схожий на повітряну кулю. На місці один з поліцейських підтвердив, що такий об'єкт там перебуває.

Речник поліції Рафал Яцковський повідомив, що його вже вилучили й передали військовим.

Згодом у Міністерстві оборони Польщі повідомили, що об'єкт, за попередніми висновками, є метеозондом.

"Наразі справу розслідують відповідні служби", – повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, у Швейцарії, у комуні Хюненберг, вранці 17 червня спалахнула та впала повітряна куля з людьми – семеро осіб отримали опіки та поранення, їх доставили до лікарні.  

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Дата публікації
Перегляди
463
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