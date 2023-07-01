У Польщі біля кордону з Росією знайшли загадкову повітряну кулю

Об'єкт, за попередніми висновками, є метеозондом.
У Польщі в Калінінградській області у місті Бранево виявили об'єкт, схожий на повітряну кулю, його вилучили та передали військовим.
Про це пише PAP.
У поліції розповіли, що близько 12:00 30 червня до них звернувся один з місцевих жителів й повідомив, що знайшов об'єкт, схожий на повітряну кулю. На місці один з поліцейських підтвердив, що такий об'єкт там перебуває.
Речник поліції Рафал Яцковський повідомив, що його вже вилучили й передали військовим.
Згодом у Міністерстві оборони Польщі повідомили, що об'єкт, за попередніми висновками, є метеозондом.
"Наразі справу розслідують відповідні служби", – повідомили у міністерстві.
Нагадаємо, у Швейцарії, у комуні Хюненберг, вранці 17 червня спалахнула та впала повітряна куля з людьми – семеро осіб отримали опіки та поранення, їх доставили до лікарні.
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